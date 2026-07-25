Klimatrörelse: Europa har mycket att lära av Afrika

Europa står inför en utmaning som kontinenten aldrig tidigare behövt hantera, vilket blivit tydligt med de många skogsbränderna i sommar. Men extremvärme i kombination med naturkatastrofer är långt ifrån något nytt fenomen, påpekar Wole Hammond och Ellen Davies i en debattartikel på Al-Jazeera.

Som aktiva i intresseorganisationen African Climate Foundation menar de att en rad afrikanska länder tvingats hantera värmeböljor i decennier. Europa borde därför ha mycket att lära av dessa.

”En lösning designad för Ouagadougou kommer förstås behöva anpassas och testas innan den kan fungera i Marseille eller Madrid”, skriver de, ”men de bakomliggande angreppssätten och expertisen som finns kan nå längre än vad många kanske tror”.