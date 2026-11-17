Kökaos runt Karlskrona i morgontrafiken
En olycka och stillastående fordon har resulterat i långa köer runt Karlskrona på tisdagsmorgonen, rapporterar Sveriges Radios trafikredaktion.
Särskilt svårt är det att ta sig fram på E22 mellan Karlskrona och Ronneby, men även på Österleden in till Karlskrona centrum ringlar sig köerna långa.
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