Kollega begärs häktad efter mord på kvinna
Den man som misstänks ha mördat en kvinna i en kontorslokal i Enköping har begärts häktad på sannolika skäl för mord, rapporterar Aftonbladet.
– Han har egentligen inte velat lämna några uppgifter alls i förhör. Så än så länge vet vi inte vad han har för inställning till brottet, säger åklagaren Johan Strömbeck.
Kvinnan hittades död på den kommunala fastighetsägaren EHB:s kontor på onsdagskvällen. Hon och den misstänkte mannen var både kollegor och närstående.
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