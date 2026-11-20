Den man som misstänks ha mördat en kvinna i en kontorslokal i Enköping har begärts häktad på sannolika skäl för mord, rapporterar Aftonbladet.

– Han har egentligen inte velat lämna några uppgifter alls i förhör. Så än så länge vet vi inte vad han har för inställning till brottet, säger åklagaren Johan Strömbeck.

Kvinnan hittades död på den kommunala fastighetsägaren EHB:s kontor på onsdagskvällen. Hon och den misstänkte mannen var både kollegor och närstående.