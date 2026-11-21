En man i 35-årsåldern har häktats på sannolika skäl misstänkt för mordet på en kvinna, som var både hans kollega och närstående, i Enköping. Det rapporterar SVT Nyheter Uppsala.

– Vi vet än så länge inte hur personen ställer sig till brottsmisstankarna, säger kammaråklagare Johan Strömbäck.

Kvinnan hittades död i det kommunala fastighetsbolaget EHB:s lokaler på onsdagskvällen. Företagets representanter uppger att det varit ett stort trauma för de anställda, och att de erbjudits att jobba hemifrån eller från en tillfällig lokal.