Kommentatorn Björn Becksmo lämnar SVT efter 22 år

Kommentatorn Björn Becksmo blir nästa profil att lämna SVT, berättar han på Instagram.

”Efter att ha upplevt nästan 2 av 4 kapitel av mitt liv som anställd på SVT är det nu dags för nästa del att upptäcka i livet,” skriver han.

Becksmo började på SVT 2004. Han vill inte avslöja vad som väntar framöver.

I går stod det klart att ingen sägs upp när SVT ska spara in 141 tjänster, utan har löst det genom frivilliga avgångar.