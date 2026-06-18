Kommentatorn Björn Becksmo lämnar SVT efter 22 år
Kommentatorn Björn Becksmo blir nästa profil att lämna SVT, berättar han på Instagram.
”Efter att ha upplevt nästan 2 av 4 kapitel av mitt liv som anställd på SVT är det nu dags för nästa del att upptäcka i livet,” skriver han.
Becksmo började på SVT 2004. Han vill inte avslöja vad som väntar framöver.
I går stod det klart att ingen sägs upp när SVT ska spara in 141 tjänster, utan har löst det genom frivilliga avgångar.
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