Koné återförenas med laget efter allvarliga skadan
Kanadas mittfältare Ismaël Koné har återförenats med sina lagkamrater efter att ha opererats för det allvarliga benbrott som han ådrog sig i VM-matchen mot Qatar.
Kanadas fotbollsförbund har delat ett klipp som visar hur laget applåderar och hejar på när 24-åringen anländer till VM-basen på kryckor.
”Tack till staben och det medicinska teamet på sjukhuset i Vancouver”, uppger förbundet.
bakgrund
Ismaël Koné
Wikipedia (en)
Ismaël Kenneth Jordan Koné (born June 16, 2002) is a professional soccer player who plays as a midfielder for Serie A club Sassuolo. Born in the Ivory Coast, he plays for the Canada national team. Koné began his professional playing career with Major League Soccer club CF Montréal in 2021. In late 2022, Koné agreed to join EFL Championship club Watford. After two seasons in England, Koné joined Ligue 1 club Marseille, but he struggled for playing time with the French club, and went on two loan spells, first with fellow Ligue 1 side Rennes and then Serie A club Sassuolo. In early 2026, Koné joined Sassuolo on a permanent deal. Koné received his first call-up to the Canada national team in 2022 for that year's FIFA World Cup qualification matches, and was ultimately named to Canada's squad for the 2022 FIFA World Cup. For Koné's performances in his debut season, he was named that year's Canadian Youth Player of the Year. The following year, Koné participated in the 2023 CONCACAF Nations League Finals, and was again named the Canadian Youth Player of the Year for a second consecutive season. Koné has since represented Canada at the 2024 Copa América, 2025 CONCACAF Gold Cup, and 2026 FIFA World Cup.
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