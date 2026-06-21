Koné återförenas med laget efter allvarliga skadan

Se när Koné återvänder till VM-basen här

Kanadas mittfältare Ismaël Koné har återförenats med sina lagkamrater efter att ha opererats för det allvarliga benbrott som han ådrog sig i VM-matchen mot Qatar.

Kanadas fotbollsförbund har delat ett klipp som visar hur laget applåderar och hejar på när 24-åringen anländer till VM-basen på kryckor.

”Tack till staben och det medicinska teamet på sjukhuset i Vancouver”, uppger förbundet.