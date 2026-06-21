Krönikor: Inte längre galet att tro på VM-guld till USA

USA har vunnit sina två första VM-matcher och säkrat en plats i 16-delsfinal, och nu börjar allt fler flörta med tanken på att värdnationen kan vinna hela turneringen. Alexander Abnos på The Guardian är förvånad och undrar om alla helt plötsligt har gått och blivit galna.

Den relativt lilla fotbollsnationen saknar spets, har ännu inte ställts mot något värdslag och spelar under stor press på hemmaplan, menar Abnos. Samtidigt kan han inte låta bli att betona att momentum och en bra tränare talar för att laget kan gå långt.

ESPN:s Sam Borden skriver att USA aldrig har vågat hoppas på sportsliga framgångar på fotbollsplanen förrän nu. Det finns ingen som säger att ett VM-guld är troligt eller ens sannolikt, men USA har visat att man kan vinna, menar han.

”Nu är det okej att vara optimistisk, drömma stort och föreställa sig att den här gruppen spelare kan göra något enormt.”

Paul Tenorio på The Athletic fick dubbelkolla hörseln när han hörde svenske ikonen Zlatan Ibrahimovic säga att USA kan vinna VM. Men att herrlandslaget har som mål att uppnå något stort råder det inga tvivel om.

”Inte bara få folk att säga att det går att vinna, utan att ge dem en anledning att verkligen tro på det”, skriver han.