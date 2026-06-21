ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En supporter med en Zlatan Ibrahimovic-flagga. (Ashley Landis /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Jan Scherman: Dåligt av TV4 att Zlatan gjorde reklam

Av Jacob Ruderstam
Publicerad:

Under TV4:s sändning inför VM-matchen mellan Sverige och Nederländerna dök den tidigare landslagsikonen Zlatan Ibrahimovic upp med en hälsning. I hälsningen sa Ibrahimovic bland annat att ”bakom varje dröm står de som gör det möjligt”, en slogan som Volvo använder sig av i samband med en ny reklamfilm med just Ibrahimovic.

Medieexperten och kanalens tidigare vd Jan Scherman är kritisk till att TV4 lät den tidigare fotbollsspelaren göra reklam på det sättet.

– Det är inte en kantboll, utan helt utanför målramen. Jag tycker det är dåligt, säger han till Expressen.

Kanalens sportdirektör Johan Cederqvist ser inga konstigheter med hälsningen och säger bland annat att Ibrahimovic hade ”ett universellt budskap”.

Experten: Kan inte ha funnits någon annan avsikt från Zlatan än att just göra reklam
Expressen
Ibrahimovic önskade de svenska spelarna lycka till i matchen mot Nederländerna
Aftonbladet

Läs mer

Ibrahimovic är just nu expert på Fox Sports i samband med VM
www.tv4.se
bakgrund
 
Jan Scherman
Wikipedia (sv)
Jan Olof Scherman, född 21 juni 1950 i Filipstad, är affärsområdeschef för Aftonbladet TV och debattör inom massmedia. Han var verkställande direktör för TV4-Gruppen mellan 2001 och 2011. Tidigare har han bland annat varit programledare för samhällsmagasinet Kalla fakta i TV4 och nyhetspresentatör i Östnytt i SVT.
Annons
Sommarweekend hos Elite – upp till 30% rabatt
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Fotbolls-VMMästerskapetJan SchermanZlatan IbrahimovicVolvoFotboll