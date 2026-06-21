Jan Scherman: Dåligt av TV4 att Zlatan gjorde reklam
Under TV4:s sändning inför VM-matchen mellan Sverige och Nederländerna dök den tidigare landslagsikonen Zlatan Ibrahimovic upp med en hälsning. I hälsningen sa Ibrahimovic bland annat att ”bakom varje dröm står de som gör det möjligt”, en slogan som Volvo använder sig av i samband med en ny reklamfilm med just Ibrahimovic.
Medieexperten och kanalens tidigare vd Jan Scherman är kritisk till att TV4 lät den tidigare fotbollsspelaren göra reklam på det sättet.
– Det är inte en kantboll, utan helt utanför målramen. Jag tycker det är dåligt, säger han till Expressen.
Kanalens sportdirektör Johan Cederqvist ser inga konstigheter med hälsningen och säger bland annat att Ibrahimovic hade ”ett universellt budskap”.
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bakgrund
Jan Scherman
Wikipedia (sv)
Jan Olof Scherman, född 21 juni 1950 i Filipstad, är affärsområdeschef för Aftonbladet TV och debattör inom massmedia. Han var verkställande direktör för TV4-Gruppen mellan 2001 och 2011. Tidigare har han bland annat varit programledare för samhällsmagasinet Kalla fakta i TV4 och nyhetspresentatör i Östnytt i SVT.
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