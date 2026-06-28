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Kongo-Kinshasas lag firar segern. (Jacob Kupferman /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

Kongo-Kinshasa skrällde – vidare till slutspel

Av Hannah Gustafsson
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Kongo-Kinshasa är klara för 16-delsfinalen – vilket är första gången någonsin, rapporterar flera medier.

Redan efter tio minuter hade motståndarlaget Uzbekistan tagit ledningen efter att Eldor Shomurodov satte det första målet.

Men i andra halvlek var det Kongo-Kinshasa som tog greppet om matchen. Yoane Wissa stod för två av de tre målen som resulterade i ett vilt firande för Kongo-Kinshasa.

Vinsten gjorde att landet samlade på sig fyra poäng och slutade trea i sin grupp. På onsdag får de möta England som slutade etta i sin grupp.

Uzbekistan slutade med tre raka förluster
Aftonbladet
Zlatan Ibrahimovic: ”En fantastisk story”
Expressen
Wissa har gjort tre mål under VM
Sveriges Television
Wissa kvitterade på straff i 68:e minuten
www.fotbollskanalen.se
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