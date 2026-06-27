Messi väntar för Kap Verde efter skrällen: ”Det känns som att alla hejar på oss”
Den lilla önationen Kap Verde är sensationellt vidare till sextondelsfinal i sitt första fotbolls-VM någonsin. Hittills har laget inte förlorat en match, men nu väntar tuffast tänkbara motstånd: Argentina med en av VM:s största stjärnor, Lionel Messi.
Mittfältaren Deroy Duarte, som utsågs till bästa spelare i den sista gruppspelsmatchen, beskriver det som att leva i en dröm.
– Det känns som att alla hejar på oss. Och jag tycker vi förtjänar det, säger han.
Han får medhåll av förbundskaptenen Bubista:
– Vi har visat att inget är omöjligt. Vi representerar inte bara vårt land utan även Afrika. Och utöver det alla små nationer i hela världen, säger han.
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