Messi väntar för Kap Verde efter skrällen: ”Det känns som att alla hejar på oss”

Den lilla önationen Kap Verde är sensationellt vidare till sextondelsfinal i sitt första fotbolls-VM någonsin. Hittills har laget inte förlorat en match, men nu väntar tuffast tänkbara motstånd: Argentina med en av VM:s största stjärnor, Lionel Messi.

Mittfältaren Deroy Duarte, som utsågs till bästa spelare i den sista gruppspelsmatchen, beskriver det som att leva i en dröm.

– Det känns som att alla hejar på oss. Och jag tycker vi förtjänar det, säger han.

Han får medhåll av förbundskaptenen Bubista:

– Vi har visat att inget är omöjligt. Vi representerar inte bara vårt land utan även Afrika. Och utöver det alla små nationer i hela världen, säger han.