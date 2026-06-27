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Förbundskaptenen Bubista kramar om Deroy Duarte efter avancemanget. (Ashley Landis /AP/TT)
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Messi väntar för Kap Verde efter skrällen: ”Det känns som att alla hejar på oss”

Av Anders Hovne
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Den lilla önationen Kap Verde är sensationellt vidare till sextondelsfinal i sitt första fotbolls-VM någonsin. Hittills har laget inte förlorat en match, men nu väntar tuffast tänkbara motstånd: Argentina med en av VM:s största stjärnor, Lionel Messi.

Mittfältaren Deroy Duarte, som utsågs till bästa spelare i den sista gruppspelsmatchen, beskriver det som att leva i en dröm.

– Det känns som att alla hejar på oss. Och jag tycker vi förtjänar det, säger han.

Han får medhåll av förbundskaptenen Bubista:

– Vi har visat att inget är omöjligt. Vi representerar inte bara vårt land utan även Afrika. Och utöver det alla små nationer i hela världen, säger han.

Kap Verde tog sig vidare framför Uruguay och Saudiarabien
TT
Inledde med att sensationellt spela oavgjort mot Spanien
Reuters  · Ofta betalvägg
Framgången beskrivs som en saga
www.theguardian.com
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Fotbolls-VMGruppspeletLionel MessiFotboll