Konkurrensverket varnar för omotiverat hög elnätsavgift

Svenska hushåll riskerar att betala omotiverat höga elnätsavgifter, varnar Konkurrensverket enligt TT.

Myndigheten menar att dagens regler låter elnätsbolagen ta betalt som om de byggde helt nya elnät, trots att de i stor utsträckning använder befintlig infrastruktur.

Eftersom kostnaderna för att bygga nya elnät har stigit kraftigt har också de tillåtna intäkterna ökat. Enligt Konkurrensverket finns därför en risk att avgifterna blir högre än vad bolagens faktiska kostnader motiverar.

– Det finns en klar risk att priset inte blir skäligt, säger Marie Östman, generaldirektör för Konkurrensverket.

Branschorganisationen Energiföretagen avfärdar dock kritiken och menar att elnätsbolagen följer Energimarknadsinspektionens intäktsramar.