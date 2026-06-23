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Glass vid Sundspromenaden i Malmö. Illustrationsbild. (Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Ekonomi

Värmeböljan och stiltjen pressar upp elpriserna

Av Andreas Victorzon
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Värmen och det vindstilla vädret i Europa skickar upp elpriserna i Europa, vilket även smittar av sig på Sverige, skriver TT.

I dagarna når priserna uppåt 6 kronor per kilowattimme i exempelvis Tyskland och Danmark. Bakgrunden är den ökade elförbrukningen som luftkonditionering bidrar till i den extrema sommarvärmen, samtidigt som stiltjen minskar produktionen av vindkraft.

Både i kväll och på onsdag kväll är efterfrågan långt mer än tio gånger högre än produktionen av förnybar el, vilket innebär att dyra tyska gas- och kolkraftverk får jobba på högvarv.

Under tisdagskvällen stiger spotpriset på el till 2,74 kronor per kilowattimme i det sydliga elområde 4, medan dygnstoppen i det nordligaste elområdet 1 når 96 öre, enligt elbörsen Nord Pool.

Just nu upplåst för alla
ElprisernaKontext
Höga elpriser är åter en stridsfråga i valrörelsen. Och i centrum för debatten står Sveriges fyra elområden. Frågan splittrar partierna.
Prognoserna ser ännu värre ut för onsdag kväll
TT
Se elpriserna hos Nord Pool
data.nordpoolgroup.com

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