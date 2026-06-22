Rapport: Elpriserna svänger även med ny kärnkraft
Elpriserna väntas fortsätta stiga och svänga kraftigt i framtiden, även om Sverige bygger ny kärnkraft. Det visar en färsk rapport från Energiforsk, rapporterar DN.
Enligt rapporten kommer svenska elpriser även framöver att påverkas av väderberoende kraftproduktion som vind och vatten i Sverige och Europa. Dessutom kan stigande gaspriser på kontinenten driva upp elpriserna även här.
– Det vi ser är att oavsett hur vår kraftmix ser ut i framtiden så kommer det vara stora variationer, säger Martin Vallstrand, vd för Energiforsk.
Enligt rapporten väntas det genomsnittliga elpriset stiga till 50–70 öre per kilowattimme, jämfört med 20–60 öre under de senaste tio åren.
Just nu upplåst för alla
Elpriserna • Kontext
Höga elpriser är åter en stridsfråga i valrörelsen. Och i centrum för debatten står Sveriges fyra elområden. Frågan splittrar partierna.
Läs även
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen