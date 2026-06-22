Rapport: Elpriserna svänger även med ny kärnkraft

Elpriserna väntas fortsätta stiga och svänga kraftigt i framtiden, även om Sverige bygger ny kärnkraft. Det visar en färsk rapport från Energiforsk, rapporterar DN.

Enligt rapporten kommer svenska elpriser även framöver att påverkas av väderberoende kraftproduktion som vind och vatten i Sverige och Europa. Dessutom kan stigande gaspriser på kontinenten driva upp elpriserna även här.

– Det vi ser är att oavsett hur vår kraftmix ser ut i framtiden så kommer det vara stora variationer, säger Martin Vallstrand, vd för Energiforsk.

Enligt rapporten väntas det genomsnittliga elpriset stiga till 50–70 öre per kilowattimme, jämfört med 20–60 öre under de senaste tio åren.