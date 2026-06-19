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Kristdemokraternas partiledare, energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch (KD) med en kopp, möjligen innehållande kaffe. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Elpriserna

Ebba Busch: 3,4 miljarder är inte direkt kaffepengar

Av Tor Gasslander
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Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) försvarar att elstödet som betalas ut till alla svenskar med elnätsavtal – även om det innebär att människor med låg förbrukning också får ganska lite pengar. Det rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

– Några människor får också flera hundratals kronor i elstöd. Totalt landar det på 3,4 miljarder, det är inte direkt kaffepengar. Vi har bedömt utifrån helheten att svenska folket ska veta att vi stöttar dem ekonomiskt.

Enligt en sammanställning som Ekot har gjort får var tredje person mindre än hundra kronor i elstöd.

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TT
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