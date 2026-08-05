Expertens varning: Risk för rekordhöga elpriser i vinter

Svenska elpriser kan stiga till nära rekordnivåer i vinter, varnar Christian Holtz på konsultbolaget Polite Energy. Anledningen är att Europas gaslager är historiskt låga efter importstörningar till följd av Mellanösternkrisen.

– Framför allt påverkar det hushållens elpriser i vinter, när marknaden väntar sig priser på över en krona per kilowattimme, säger han till TT.

Europa försöker nu fylla på gaslagren, men enligt Holtz är det osäkert huruvida målet nås om konflikten blir långvarig.