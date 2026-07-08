Kostiuk andra ukrainska att nå semifinal i Wimbledon

Semifinalfältet i Wimbledons damsingel är nu klart. Under onsdagseftermiddagen tog sig både tjeckiskan Linda Noskova och ukrainskan Marta Kostiuk vidare.

Kostiuk, som även nådde semifinal i Franska öppna förra månaden, blir den andra ukrainskan att vara bland de fyra bästa i Wimbledon, enligt The Guardian.

– För nio år sedan såg jag Roger Federer på den här banan. Att vara tillbaka här som spelare var en dröm som gick i uppfyllelse, säger hon från centercourt.