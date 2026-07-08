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Marta Kostiuk. (Maja Smiejkowska /AP/TT / AP)
Tennissäsongen

Kostiuk andra ukrainska att nå semifinal i Wimbledon

Av Jacob Ruderstam
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Semifinalfältet i Wimbledons damsingel är nu klart. Under onsdagseftermiddagen tog sig både tjeckiskan Linda Noskova och ukrainskan Marta Kostiuk vidare.

Kostiuk, som även nådde semifinal i Franska öppna förra månaden, blir den andra ukrainskan att vara bland de fyra bästa i Wimbledon, enligt The Guardian.

– För nio år sedan såg jag Roger Federer på den här banan. Att vara tillbaka här som spelare var en dröm som gick i uppfyllelse, säger hon från centercourt.

Semifinaler i Wimbledons damsingel

Karolina Muchova – Coco Gauff

Marta Kostiuk – Linda Noskova

Kostiuk slog Elise Mertens med 2–0 (6–3, 6–2)
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Noskova slog Jasmine Paolini med 2–0 (6–3, 7–5)
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TennissäsongenRoger FedererCoco GauffTennisWimbledon