Kostiuk andra ukrainska att nå semifinal i Wimbledon
Semifinalfältet i Wimbledons damsingel är nu klart. Under onsdagseftermiddagen tog sig både tjeckiskan Linda Noskova och ukrainskan Marta Kostiuk vidare.
Kostiuk, som även nådde semifinal i Franska öppna förra månaden, blir den andra ukrainskan att vara bland de fyra bästa i Wimbledon, enligt The Guardian.
– För nio år sedan såg jag Roger Federer på den här banan. Att vara tillbaka här som spelare var en dröm som gick i uppfyllelse, säger hon från centercourt.
Semifinaler i Wimbledons damsingel
Karolina Muchova – Coco Gauff
Marta Kostiuk – Linda Noskova
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