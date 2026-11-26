Kraftig explosion i Bangkok – oljedepå i lågor
En explosion har inträffat på en oljedepå i Bangkok i Thailand under torsdagen. Smällen var kraftig och uppges ha känts flera kilometer bort, skriver AFP.
Bilder och filmer från platsen visar hur svart rök stiger mot skyn i mångmiljonstaden.
”För sin egen säkerhet uppmanas allmänheten i närheten att omedelbart lämna området”, uppger den lokala förvaltningen i ett uttalande.
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