Kriget drev dem på flykt – klimatkrisen hindrar dem från att återvända
När IS dödade flera av hans släktingar tvingades biodlaren Muhammad Salih fly från Syrien till Turkiet. Han fick sälja sina 250 bikupor till vrakpris.
Bloomberg
War Drove Refugees Into Turkey. Climate Change Is Making It Harder to Leave
Extreme weather has left millions of Syrians strug…
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