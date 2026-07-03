Kroatiens tränare besviken: ”Fotbollen är grym ibland”

Den kroatiske tränaren Zlatko Dalic är besviken efter sextondelsfinalen mot Portugal, som slutade med en knapp 1–2-förlust.

– Jag har absolut ingenting att klaga på när det gäller killarna. De gav allt de hade och lämnade sina hjärtan ute på planen. Men fotbollen kan vara grym ibland, säger han enligt kroatiska Vecernji.

Kroatien trodde att de hade kvitterat till 2–2 sent in på tilläggstid, men målet dömdes bort för offside. Det var det andra målet som laget fick bortdömt i den andra halvleken.

– Bollen ville inte in, säger Dalic.