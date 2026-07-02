Just nu: Spansk ledning i sextondelen mot Österrike

SPA 1–0 ÖST | Spanien har varit det bättre laget under de första 45 minuterna i VM-sextondelsfinalen mot Österrike. Laget leder med 1–0 efter att anfallaren Mikel Oyarzabal tryckt in en passning från Marco Cucurella.

Cucurella hade också en boll i nät tidigare under halvleken, men den svenske domaren Glenn Nyberg dömde bort målet.

– Det borde ha varit minst 2–0 till Spanien, säger SVT-experten Therese Strömberg i paus.

Den unge världsstjärnan Lamine Yamal, som gjorde ett av Spaniens mål i gruppspelet, startar på högerkanten.

Tillsammans med offensiva Frankrike och Lionel Messis Argentina är Spanien en av turneringens stora guldfavoriter. Detta trots att man inledde mästerskapet med att kryssa mot Kap Verde.

Vinnaren ställs mot antingen Portugal eller Kroatien, som möts i natt.

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