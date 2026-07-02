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Luis de la Fuente var mycket nöjd med sina spelares insatser i 3–0-segern mot Österrike. (Mark J. Terrill /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSlutspelet

Spanska tränarens hyllning: Vi var nära perfektion

Av Jacob Ruderstam
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Österrike behöver inte skämmas för att man förlorade med 0–3 mot Spanien och åkte ur VM, i alla fall inte om man frågar den spanske förbundskaptenen Luis de la Fuente.

– Vi gjorde en fantastisk match. Vi var nära perfektion, säger han till spanska TVE.

Många spelare stod för fina insatser, bland annat anfallaren Mikel Oyarzabal som gjorde två mål och målvakten Unai Simon som höll nollan för fjärde VM-matchen i rad. Även om laget var nära en perfekt insats tror de la Fuente att nästa match kan bli minst lika rolig.

– Vi vill bli bättre hela tiden. Det är det som gör de här spelarna så speciella, de nöjer sig aldrig.

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