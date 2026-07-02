ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Kroatiska supportrar. (Mike Stewart /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSlutspelet

Just nu: Ronaldo och Modric drabbar samman i VM

Av Jacob Ruderstam
Publicerad: . Uppdaterad:

POR 0–0 KRO | Det är två stornationer som drabbar samman i VM-sextondelsfinal i natt när Portugal möter Kroatien.

Mångas blickar riktas mot de tidigare Real Madrid-spelarna Cristiano Ronaldo och Luka Modric, som nu gör upp om en plats i åttondelsfinal där Spanien väntar.

Portugal har gjort två förändringar i startelvan jämfört med den sista gruppspelsmatchen mot Colombia. Milanstjärnan Rafael Leao kommer in i anfallet och Joao Neves är tillbaka på mitten.

Kroatien, som vann två av tre matcher i gruppen, ställer upp med samma elva spelare som senast.

Följ matchen här eller via länkarna nedan.

Laguppställningar

Portugal:

Diogo Costa – Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes – Joao Neves, Bruno Fernandes, Vitinha – Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao

Kroatien:

Dominik Livakovic – Josip Stanisic, Marin Pongracic, Josip Sutalo – Nikola Vlasic, Mateo Kovacic, Luka Modric, Petar Sucic, Martin Baturina – Ante Budimir, Ivan Perisic.

Se matchen på TV4 Play
tv · www.tv4play.se

Liverapporteringar

Fifas matchblogg
live · www.fifa.com
SVT Sport
live · Sveriges Television
Sportbladet
live · malservice.aftonbladet.se
The Guardian
live · www.theguardian.com
Diário de Notícias (portugisiska)
live · www.dn.pt
Vecernji (kroatiska)
live · www.vecernji.hr
Annons
Fira med blommor — euroflorist levererar nästa dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Fotbolls-VMSlutspeletCristiano RonaldoFotbollLuka Modric