Just nu: Ronaldo och Modric drabbar samman i VM
POR 0–0 KRO | Det är två stornationer som drabbar samman i VM-sextondelsfinal i natt när Portugal möter Kroatien.
Mångas blickar riktas mot de tidigare Real Madrid-spelarna Cristiano Ronaldo och Luka Modric, som nu gör upp om en plats i åttondelsfinal där Spanien väntar.
Portugal har gjort två förändringar i startelvan jämfört med den sista gruppspelsmatchen mot Colombia. Milanstjärnan Rafael Leao kommer in i anfallet och Joao Neves är tillbaka på mitten.
Kroatien, som vann två av tre matcher i gruppen, ställer upp med samma elva spelare som senast.
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Laguppställningar
Portugal:
Diogo Costa – Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes – Joao Neves, Bruno Fernandes, Vitinha – Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao
Kroatien:
Dominik Livakovic – Josip Stanisic, Marin Pongracic, Josip Sutalo – Nikola Vlasic, Mateo Kovacic, Luka Modric, Petar Sucic, Martin Baturina – Ante Budimir, Ivan Perisic.