Just nu: Ronaldo och Modric drabbar samman i VM

POR 0–0 KRO | Det är två stornationer som drabbar samman i VM-sextondelsfinal i natt när Portugal möter Kroatien.

Mångas blickar riktas mot de tidigare Real Madrid-spelarna Cristiano Ronaldo och Luka Modric, som nu gör upp om en plats i åttondelsfinal där Spanien väntar.

Portugal har gjort två förändringar i startelvan jämfört med den sista gruppspelsmatchen mot Colombia. Milanstjärnan Rafael Leao kommer in i anfallet och Joao Neves är tillbaka på mitten.

Kroatien, som vann två av tre matcher i gruppen, ställer upp med samma elva spelare som senast.

Följ matchen här eller via länkarna nedan.