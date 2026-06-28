Kronan fortsätter att gå dåligt mot dollarn

Den svenska kronan fortsätter att gå dåligt mot den amerikanska dollarn. Enligt Bloombergs veckovisa index för dollarn har kronan i år backat 5,40 procent, en siffra som sticker ut jämfört med de andra av världens mest handlade valutor.

Även den kanadensiska dollarn och den danska kronan tappar mot USA-dollarn.

På listan över valutor som går bra finns den australiska och nyzeeländska dollarn. Även den norska kronan har stigit mot dollarn.