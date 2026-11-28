Carina Bergfeldt presenteras som årets julvärd under en julig pressträff hos SVT.

Carina Bergfeldts julvärdskap har blivit en fråga för kultursidorna i spåren av hennes omtvistade adhd-serie och anmälan av SVT till Granskningsnämnden.

Expressens Anna Gullberg tror inte att det råder julstämning i SVT-huset för tillfället.

”Bergfeldt har skapat Norénstämning i hela den dysfunktionella SVT-familjen med sin anmälan till Granskningsnämnden”, skriver hon.

Sydsvenskans Maria Francke kallar det ”absurt” att låta Bergfeldt utföra hedersuppdraget, med tanke på hennes roll på SVT och i offentligheten.

”Vad Carina Bergfeldt behöver göra är nu, liksom Centerpartiet, att välja sida: vem ska hon vara – en medarbetare på public service eller en frifräsare och kändis som gör allting efter eget huvud”, skriver Francke.