Krönikor: Bergfeldt behöver likt Centern välja sida
Carina Bergfeldts julvärdskap har blivit en fråga för kultursidorna i spåren av hennes omtvistade adhd-serie och anmälan av SVT till Granskningsnämnden.
Expressens Anna Gullberg tror inte att det råder julstämning i SVT-huset för tillfället.
”Bergfeldt har skapat Norénstämning i hela den dysfunktionella SVT-familjen med sin anmälan till Granskningsnämnden”, skriver hon.
Sydsvenskans Maria Francke kallar det ”absurt” att låta Bergfeldt utföra hedersuppdraget, med tanke på hennes roll på SVT och i offentligheten.
”Vad Carina Bergfeldt behöver göra är nu, liksom Centerpartiet, att välja sida: vem ska hon vara – en medarbetare på public service eller en frifräsare och kändis som gör allting efter eget huvud”, skriver Francke.
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