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Rysslandsexperten Martin Kragh under Bokmässan 2023. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Martin Kragh 1980–2026

Krönikor: ”Det var något särskilt med Martin”

Av Louise Cassemar
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Tidningarnas krönikörer hyllar Martin Kraghs analytiska, skarpa och folkbildande insats för att förstå det postsovjetiska Ryssland.

Som SvD-medarbetare har han i många år gett historisk bakgrund till Putins agerande och placerat Ryssland i ett vidare idéhistoriskt och geopolitiskt sammanhang, skriver SvD-redaktören Ludvig Hertzberger.

”Martin var en av Sveriges främsta Rysslandsexperter, men ansåg aldrig att han redan visste allt”, skriver DN:s Rysslandskorrespondent Anna-Lena Laurén. Kragh var nyfiken, träffade människor och arbetade in i det sista.

Expressens kulturchef Karin Olsson beskriver Martin Kragh som den ”bästa sortens intellektuell”. En person med bred kunskap och ett sätt att uttrycka sig som fick publiken att spetsa öronen.

Med hjälp av hans ”långa linjer kunde vi förstå var Putins revanschistiska Ryssland kom ifrån”, skriver hon.

”Det var något särskilt med Martin, vilket också publiken märkte.”

Anna-Lena Laurén: Att lägga av i förtid var uteslutet för Martin Kragh
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Karin Olsson: Han var den bästa sortens intellektuell
krönika · Expressen
Ludvig Hertzberg: Han såg Ryssland klarare än de flesta
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”Martin Kragh var en mycket uppskattad och värdefull kollega”
pressmeddelande · www.ui.se
Martin Kragh har fått en lång rad priser och utmärkelser för sin gärning
TT
Martin Kraghs ”Sommar i P1” sändes den 22 juni
Sveriges Radio
Martin Kragh i ”Söndagsintervjun” (2025)
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Martin Kragh 1980–2026Martin KraghUtrikespolitiska institutetKarin Olsson