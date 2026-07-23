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Statsminister Ulf Kristersson (M) under Nato-toppmötet i Ankara i början av juli. (Christine Olsson/TT)
Martin Kragh 1980–2026

Statsministern om Kragh: ”Ett djupt engagemang”

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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I ett skriftligt uttalande till Expressen uttrycker statsminister Ulf Kristersson (M) sorg över Rysslandsforskaren Martin Kraghs död.

Kristersson beskriver Kragh som ”en bra författare och en unik folkbildare med ett djupt engagemang för Östeuropa och demokratins värden”. Han framhåller också Kraghs förmåga att förmedla sina kunskaper vidare till allmänheten.

”Vi har träffats regelbundet de senaste åren – en av gångerna mycket snart efter en svår operation – och jag har alltid värdesatt samtal med Martin, inte minst i ljuset av Rysslands krig mot Ukraina”, skriver Kristersson.

På X skriver Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, uppskattande om Kragh.

”Hans böcker bidrog till att få fler att förstå Ryssland på djupet, jag har läst dem med stor behållning”, skriver Bohlin.

Liberalernas partiledare Simona Mohamsson beskriver Kragh som ”en stor folkbildare”.

”Mina tankar är hos Martins familj och anhöriga i denna fruktansvärt mörka stund”, skriver hon på X.

Kristersson: ”Vi är många som kommer minnas”
Expressen
Simona Mohamssons inlägg på X
x.com
Carl-Oskar Bohlins inlägg på X
x.com
Utrikespolitiska institutet om Kraghs bortgång
pressmeddelande · www.ui.se
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Martin Kragh 1980–2026Simona MohamssonCarl-Oskar BohlinUlf KristerssonLiberalernaModeraternaPolitik