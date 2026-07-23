Kollegorna i sorg: ”Väldigt klok och sympatisk person”

Efter beskedet om Rysslandsforskaren Martin Kraghs död beskriver Utrikespolitiska institutet honom som ”en mycket uppskattad och värdefull kollega”. Inte minst betonar man hans betydelse efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022.

”Hans lugna och kunniga röst i media har berört många, också när han generöst delade med sig av erfarenheten av att drabbas av sjukdom mitt i livet”, skriver UI i pressmeddelandet.

På X har mängder av personer publicerat inlägg som prisar såväl Kraghs yrkesgärning som personlighet.

”Vansinnigt sorgligt, alla tankar till Martins familj”, skriver försvarsexperten Oscar Jonsson.

Både SvD:s ledarskribent Daniel Schatz och terrorexperten Hans Brun beskriver beskedet om Kraghs bortgång som ”väldigt tråkigt”.

”Martin var synnerligen kunnig och en väldigt klok och sympatisk person. Blir tomt utan honom”, skriver Brun på X.