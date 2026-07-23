SVT-profilens hyllning: ”Den jag litade allra mest på”

Rysslandsforskaren Martin Kragh hade ”djupa historiska kunskaper”, vilket gjorde att han kunde ”sätta dagshändelser i en kontext som gjorde president Putins agerande begripligt”. Det säger den tidigare Rysslandskorrespondenten Bert Sundström till SVT Nyheter.

– Martin var kanske den jag som Rysslandskorrespondent litade allra mest på när det gällde att bedöma utvecklingen i Ryssland, landets förhållande till Europa och kriget mot Ukraina, säger Sundström.

Strax innan klockan 13 på torsdagen meddelade Utrikespolitiska institutet att Kragh har gått bort, efter en längre tids sjukdom. Han blev 45 år gammal.