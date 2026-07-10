Kungen möter barnbarnen – fyra år sedan sist

På fredagen besökte Storbritanniens prins Harry och Meghan Markle kungaparet på Highgrove House utanför London, skriver brittiska medier.

Det är första gången kung Charles möter barnbarnen Archie, 7, och Lilibet, 5, på över fyra år. Senast de sågs var på drottning Elizabeths 70-årsjubileum i februari 2022. Harry och Meghan har inte varit i Storbritannien tillsammans sedan drottningens begravning senare samma år.

För sex år sedan avsade sig Harry och Meghan sina kungliga plikter och flyttade till USA. Harry har uttryckt att han nu vill lappa ihop relationen med den 77-årige fadern, som diagnostiserats med cancer.