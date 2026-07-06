Prins Harry får inte sova på Buckingham Palace

Prins Harry kommer inte att bo på Buckingham Palace under sitt besök i London den här veckan, enligt ett uttalande från det brittiska kungahuset. Enligt BBC:s källor har Harry svarat för sent på en inbjudan.

En talesperson för Harry säger att erbjudandet ”drogs tillbaka i sista stund” och beskriver det som en ”besvikelse”.

Besöket har redan på förhand kantats av problem. Det var först tänkt att bli prins Harry och Meghan Markles första familjeresa till Storbritannien på fyra år och en chans för barnen att träffa släkten. Familjen nekades dock polisskydd och nu stannar Meghan och barnen i USA.

Paret lämnade landet och sina kungliga plikter 2020.