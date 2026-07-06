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Prince Harry och pudeln Tommy, med Meghan Markle vid sidan. (Rick Rycroft /AP/TT)
Sprickan i brittiska kungahuset

Prins Harry får inte sova på Buckingham Palace

Av Helena Sällström
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Prins Harry kommer inte att bo på Buckingham Palace under sitt besök i London den här veckan, enligt ett uttalande från det brittiska kungahuset. Enligt BBC:s källor har Harry svarat för sent på en inbjudan.

En talesperson för Harry säger att erbjudandet ”drogs tillbaka i sista stund” och beskriver det som en ”besvikelse”.

Besöket har redan på förhand kantats av problem. Det var först tänkt att bli prins Harry och Meghan Markles första familjeresa till Storbritannien på fyra år och en chans för barnen att träffa släkten. Familjen nekades dock polisskydd och nu stannar Meghan och barnen i USA.

Paret lämnade landet och sina kungliga plikter 2020.

Harry och Meghan lämnade efter meningsskiljaktigheter och närgångna medier
TT
BBC rapporterade först att Harry skulle sova på slottet men efter 15 minuter kom ett nytt besked
www.theguardian.com
Harry reser till Storbritannien för åtaganden inom ramen för välgörenhetsprojekt
BBC
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