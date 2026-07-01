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Nya lagarna

Kusinäktenskap och moms – här är de nya lagarna

Av Helena Sällström
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I dag den 1 juli träder flera nya lagar i kraft i Sverige. Bland annat stramas bidragssystemet åt, vilket innebär att den som fått försörjningsstöd i minst tre månader är tvungen att aktivt delta i aktiviteter för att fortsätta få stödet.

Andra förändringar är sänkt dansbandsmoms, förbud mot kusinäktenskap och större möjligheter för polisen att styra om demonstrationer av säkerhetsskäl.

Därtill blir det lättare att hyra ut bostäder privat, samt skärpta krav på att fler butiker och apotek måste ta emot kontanter som betalning.

Språkkrav i äldreomsorgen och ersättning till boende vid vindkraftverk
radio+text · Sveriges Radio
Sänkt dansbandsmoms innebär att momsen på entrén till danstillställningar sänks
lista · Sveriges Television
Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2026 (pdf)
www.regeringen.se
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Nya lagarna Lag & rätt