Dans på lokal tros inte bli billigare trots sänkt moms
Från och med i dag slopas dansbandsmomsen, vilket innebär en sänkning från 25 procent till sex procent för danstillställningar. Trots att momsen sänks kraftigt tror arrangörerna inte att det finns utrymme för sänkta entréavgifter. I stället ska intäkterna gå till att täcka upp för de senaste årens prishöjningar, rapporterar SVT Nyheter Dalarna och DN Kultur.
Bland arrangörer utropas glädje och en känsla av lättnad. Många av dem har länge kritiserat den särskilda momsen och pekat på att den är orättvis.
– Man kan säga som Gert Fylking: ”Äntligen!”. Momsen har varit så horribel att jag inte ens vet vem som kom på idén, säger Bengt-Åke Johnsson, vd för Ekebofestivalen, till DN.
Dansbandmomsen
Den lägre momsen på 6 procent har tidigare gällt tillträde till liknande kulturella evenemang som teater, konserter och balett, det vill säga när man går på föreställningar.
Andra evenemang som inte är föreställningar, till exempel danstillställningar, nattklubbar och diskotek har haft moms på 25 procent.
För att räknas som en danstillställning ska det finnas tydligt avgränsade ytor avsedda för dans där besökare själva kan dansa till musik.
Enligt Musikerförbundet finns det i dag mellan 20 och 25 dansband kvar i Sverige som turnerar på heltid. De har 100–150 gig per år och band.
Källa: TT