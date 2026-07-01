Dans på lokal tros inte bli billigare trots sänkt moms

Från och med i dag slopas dansbandsmomsen, vilket innebär en sänkning från 25 procent till sex procent för danstillställningar. Trots att momsen sänks kraftigt tror arrangörerna inte att det finns utrymme för sänkta entréavgifter. I stället ska intäkterna gå till att täcka upp för de senaste årens prishöjningar, rapporterar SVT Nyheter Dalarna och DN Kultur.

Bland arrangörer utropas glädje och en känsla av lättnad. Många av dem har länge kritiserat den särskilda momsen och pekat på att den är orättvis.

– Man kan säga som Gert Fylking: ”Äntligen!”. Momsen har varit så horribel att jag inte ens vet vem som kom på idén, säger Bengt-Åke Johnsson, vd för Ekebofestivalen, till DN.