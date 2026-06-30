ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Lasse Stefanz spelade under en dansbandskväll. Arkivbild. (Björn Larsson Rosvall/TT / TT Nyhetsbyrån)
Nöje & kultur

Sänkt moms – då kan dansbands-Sverige få ett lyft

Av Hannah Gustafsson
Publicerad:

Från och med i morgon sänks den så kallade ”dansbandsmomsen”, skriver TT. Men det betyder inte automatiskt att det blir billigare att gå ut och svänga på höfterna.

Arrangörerna kan välja om de vill sänka biljettpriset eller utöka intäkterna eftersom de får behålla mer pengar.

Branschens förhoppning är att det blir ett ekonomiskt uppsving för arrangörerna, så att dansbandskulturen kan leva vidare.

– Arrangörerna vågar utveckla branschen mer och musiker kan kräva bättre betalt. Det finns det behov av, säger Karin Inde, ordförande i Musikerförbundet, till nyhetsbyrån.

Momsen sänks från 25 procent till 6.

Bokningsbolaget Nöjeskällan hoppas på en föryngring i branschen
TT
Hjortnäs brygga i Leksand: Kanske får det att gå ihop i stället för att gå back (28 juni)
Sveriges Television
Musikerförbundet glädjs åt beslutet: ”Äntligen” (24 maj)
radio+text · Sveriges Radio
Annons
Överraska med blombud för sommarens alla firanden!
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen