Sänkt moms – då kan dansbands-Sverige få ett lyft

Från och med i morgon sänks den så kallade ”dansbandsmomsen”, skriver TT. Men det betyder inte automatiskt att det blir billigare att gå ut och svänga på höfterna.

Arrangörerna kan välja om de vill sänka biljettpriset eller utöka intäkterna eftersom de får behålla mer pengar.

Branschens förhoppning är att det blir ett ekonomiskt uppsving för arrangörerna, så att dansbandskulturen kan leva vidare.

– Arrangörerna vågar utveckla branschen mer och musiker kan kräva bättre betalt. Det finns det behov av, säger Karin Inde, ordförande i Musikerförbundet, till nyhetsbyrån.

Momsen sänks från 25 procent till 6.