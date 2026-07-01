Straffbart med psykiskt våld från och med i dag
Från i dag är det straffbart att utsätta någon för psykiskt våld, exempelvis att bryta ner en persons självkänsla eller begränsa någons handlingsfrihet. Straffet blir maximalt fyra års fängelse.
– Jag skulle säga att alla våldsutsatta vi möter vittnar om olika former av psykiskt våld, säger Liselotte Åsberg, verksamhetsledare på Centrum mot våld i Jämtlands län, till P4 Jämtland.
Lagen är dock inte specifikt inriktad på våld i nära relationer, utan det kan handla om kränkningar i alla typer av sammanhang, skriver DN.
– Det kan handla om arbetsplatser, skolor, idrottsföreningar eller bostadsrättsföreningar, säger polischefen Verner Viking.
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