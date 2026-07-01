Straffbart med psykiskt våld från och med i dag

Illustrationsbild, en mamma med son i en trappuppgång.

Från i dag är det straffbart att utsätta någon för psykiskt våld, exempelvis att bryta ner en persons självkänsla eller begränsa någons handlingsfrihet. Straffet blir maximalt fyra års fängelse.

– Jag skulle säga att alla våldsutsatta vi möter vittnar om olika former av psykiskt våld, säger Liselotte Åsberg, verksamhetsledare på Centrum mot våld i Jämtlands län, till P4 Jämtland.

Lagen är dock inte specifikt inriktad på våld i nära relationer, utan det kan handla om kränkningar i alla typer av sammanhang, skriver DN.

– Det kan handla om arbetsplatser, skolor, idrottsföreningar eller bostadsrättsföreningar, säger polischefen Verner Viking.