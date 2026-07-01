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Illustrationsbild, en mamma med son i en trappuppgång. (Martina Holmberg / TT)
Nya lagarna

Straffbart med psykiskt våld från och med i dag

Av Helena Sällström
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Från i dag är det straffbart att utsätta någon för psykiskt våld, exempelvis att bryta ner en persons självkänsla eller begränsa någons handlingsfrihet. Straffet blir maximalt fyra års fängelse.

– Jag skulle säga att alla våldsutsatta vi möter vittnar om olika former av psykiskt våld, säger Liselotte Åsberg, verksamhetsledare på Centrum mot våld i Jämtlands län, till P4 Jämtland.

Lagen är dock inte specifikt inriktad på våld i nära relationer, utan det kan handla om kränkningar i alla typer av sammanhang, skriver DN.

– Det kan handla om arbetsplatser, skolor, idrottsföreningar eller bostadsrättsföreningar, säger polischefen Verner Viking.

Polischef: ”Lagen träffar mycket hedersbrottslighet”
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Handlingarna ska sammantaget vara så allvarliga att de orsakat allvarlig skada på personens självkänsla
radio+text · Sveriges Radio
Ny lag mot psykiskt våld – kan ge fyra års fängelse
radio+text · Sveriges Radio
Sofia levde i relation med psykiskt våld: ”Tänkte att det stämde”
Upsala Nya Tidning  · Ofta betalvägg
Ny lag om psykiskt våld träder i kraft 1 juli
pressmeddelande · polisen.se
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