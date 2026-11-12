En kvinna i 30-årsåldern fick två jobb som underläkare i Stockholms och Västernorrlands län med falska studiebevis, utan att ha gått en dag på läkarprogrammet. Det rapporterar P4 Stockholm.

I Stockholm praktiserade hon två veckor 2022 innan hon slutade dyka upp, och året därpå jobbade hon flera månader i Västernorrland där hon hann träffa över 200 patienter. Kvinnans kollegor upptäckte att hon saknade grundkunskaper som att lyssna med stetoskop och ta blodtryck.

Kvinnan döms till skyddstillsyn för bedrägeri och grovt bedrägeri. Enligt hennes försvarare lider hon av psykisk ohälsa.