Svenska staten måste ta mer ansvar för krav och standarder på nya journalsystem. Det slår E-hälsomyndigheten fast i den ”haveriutredning” som regeringen beställde efter stora brister i bland annat Cosmic och Millennium.

Myndigheten skickar med två förslag som ska förhindra att framtida journalsystem – eller vårdinformationssystem som det också kallas – ställer till det. Den vill bland annat se ”öppnare vårdinformationsmiljöer”, där staten ska kunna ta fram gemensamma regler för regionerna.

E-hälsomyndigheten understryker också ordet ”interoperabilitet”, som innebär att olika system som används samtidigt måste kunna samarbeta på ett smidigt sätt.

– Annars finns det en risk för att man blir ”lost in translation”, säger avdelningschefen Thomas Pettersson Westerberg på en pressträff.