Delar av innertaket har rasat in på Södersjukhusets förlossningsavdelning i Stockholm, skriver Aftonbladet.

Raset skedde i ett byggschakt, vilket gjorde att puts och betong ramlade ner i ett av förlossningsrummen.

– Ingen har skadats och vi har tillfälligt pausat mottagandet av nya förlossningspatienter medan fastighetsförvaltaren säkrar byggområdet, säger chefläkare Annelie Liljegren.

Den som redan är inskriven på Sös och ska föda får stanna kvar, medan nya patienter hänvisas till regionens övriga sjukhus.