Män får snabbare hjälp på svenska akutmottagningar än kvinnor. Men det beror inte nödvändigtvis på ojämställdhet – utan på att män ofta väntar längre med att söka vård, skriver allmänläkaren Elin Gahm i DN Debatt.

Gahm anser därför att vården måste bli bättre på att anpassa sina kontaktvägar för att möta männen där de befinner sig. Bland annat föreslår hon utveckling av fler flexibla kontaktvägar som digitala tjänster och mobila mottagningar.

”Om vården ska vara jämlik behöver den också vara tillgänglig för dem som i dag inte söker den”, skriver hon.