Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg tvingas betala tillbaka 41 miljoner kronor i statsbidrag som skulle ha gått till en klinisk cancerstudie, rapporterar GP.

Enligt Socialstyrelsen har pengarna inte använts som de skulle. Bland annat har Sahlgrenska uppgett kostnader som inte kan ha uppkommit ännu eftersom studien inte påbörjats, däribland ”patientinkludering” för 35 miljoner kronor.

Edvard Abel, medicinskt ansvarig för klinisk prövningsenhet onkologi, tar på sig ansvaret för att studien dragit ut på tiden och kallar det ”olyckligt”.

– Men det är en stor nationell studie, och vi ska få med alla universitetssjukhus i landet. Det har tagit tid att få alla avtal på plats. Så är det ibland.