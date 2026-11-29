De minskade anslagen till psykiatrin i regeringens budgetproposition för 2027 går på tvärs med tioårsstrategin för psykisk hälsa och suicidprevention. Det skriver företrädare för Svenska Psykiatriska Föreningen i ett inlägg på SvD Debatt.

”Psykisk hälsa kan inte vara en långsiktig ambition i strategin men en kortsiktig prioritering i budgeten”, skriver de.

Debattörerna vill att både regering och riksdag agerar för att långsiktigt säkra psykiatrins finansiering, bland annat att möjliggöra införandet av ett nationellt uppföljningssystem.