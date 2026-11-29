”Psykisk hälsa kan inte vara en kortsiktig prioritering”
De minskade anslagen till psykiatrin i regeringens budgetproposition för 2027 går på tvärs med tioårsstrategin för psykisk hälsa och suicidprevention. Det skriver företrädare för Svenska Psykiatriska Föreningen i ett inlägg på SvD Debatt.
”Psykisk hälsa kan inte vara en långsiktig ambition i strategin men en kortsiktig prioritering i budgeten”, skriver de.
Debattörerna vill att både regering och riksdag agerar för att långsiktigt säkra psykiatrins finansiering, bland annat att möjliggöra införandet av ett nationellt uppföljningssystem.
Om debattörerna
Jonas Eberhard, ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen
Maria Larsson, ordförande emerita i Svenska Psykiatriska Föreningen
Mats Adler, vice ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen
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