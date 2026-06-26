Kvinnan från kopplerihärvan får tillbaka skattepengar

Kvinnan som hundratals gånger såldes av sin man till sexköpare krävdes även på 42 000 kronor i skatt. Nu får hon tillbaka pengarna, rapporterar P4 Västernorrland.

Först bedömde Skatteverket att pengarna räknades som inkomst från en hobbyverksamhet. Kvinnan uppgav att hon tvingats av sin man, som nu har dömts för grovt koppleri, och överklagade beslutet.

I sitt beslut skriver myndigheten att den fattat ett nytt beslut efter att ha tagit del av nya handlingar angående inkomsterna.