Kvinnan från kopplerihärvan får tillbaka skattepengar
Kvinnan som hundratals gånger såldes av sin man till sexköpare krävdes även på 42 000 kronor i skatt. Nu får hon tillbaka pengarna, rapporterar P4 Västernorrland.
Först bedömde Skatteverket att pengarna räknades som inkomst från en hobbyverksamhet. Kvinnan uppgav att hon tvingats av sin man, som nu har dömts för grovt koppleri, och överklagade beslutet.
I sitt beslut skriver myndigheten att den fattat ett nytt beslut efter att ha tagit del av nya handlingar angående inkomsterna.
Kopplerihärvan — det gäller saken
- En man i 60-årsåldern i Ångermanland åtalades för att ha sålt sin fru till minst 120 män under tre års tid.
- Mannen åtalades för grovt koppleri, åtta våldtäkter, fyra våldtäktsförsök, misshandel, olaga hot och dopningsbrott.
- Ett tjugotal misstänkta sexköpare åtalades och ytterligare utredningar pågick mot fler misstänkta kunder.
- Kvinnan krävdes på 42 000 kronor i skatt för inkomster från sexförsäljningen, trots att hon uppgett att hon tvingats av maken.
- Flera unga pojkar var familjehemsplacerade hos paret samtidigt som brotten pågick, och en 15-åring blev vittne till våldet.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen