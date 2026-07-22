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Åklagare Ida Annerstedt. (Mats Andersson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Kopplerihärvan i Ångermanland

Mannen friades från våldtäkt – nu överklagas domen

Av Hannah Gustafsson
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Mannen i Ångermanland dömdes för att ha sålt sin fru till 120 män, men friades från anklagelserna om våldtäkt. Nu har åklagaren Ida Annerstedt överklagat domen, skriver SVT Nyheter Västernorrland.

– Jag menar att det finns konkreta bevis för att han har begått de våldtäkterna, säger hon.

Annerstedt anser att det är motsägelsefullt att tingsrätten slår fast att mannen tvingat frun sälja sex och samtidigt anser att det inte är bevisat att det skett ofrivilligt.

Även mannen har överklagat domen och vill att hovrätten friar honom helt eller ger ett lindrigare straff, skriver SVT.

Åklagaren om domen i kopplerimålet i Ångermanland: ”Motsägelsefull”
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