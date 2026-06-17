Ministern kräver hårdare straff efter kopplerihärvan

Jämställdhetsminister Nina Larsson (L) säger att kopplerihärvan i Ångermanland, där en man sålt sin fru hundratals gånger, är vedervärdig.

– Det speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här, säger hon till P4 Västernorrland.

Mannen, som är i 60-årsåldern, dömdes till fyra år och fem månaders fängelse. Ministern öppnar för att skärpa straffen för den här typen av brott. Hon menar att straffen generellt är ”alldeles för låga”.