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Jämställdhetsminister Nina Larsson (L). (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Kopplerihärvan i Ångermanland

Ministern kräver hårdare straff efter kopplerihärvan

Av Jacob Ruderstam
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Jämställdhetsminister Nina Larsson (L) säger att kopplerihärvan i Ångermanland, där en man sålt sin fru hundratals gånger, är vedervärdig.

– Det speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här, säger hon till P4 Västernorrland.

Mannen, som är i 60-årsåldern, dömdes till fyra år och fem månaders fängelse. Ministern öppnar för att skärpa straffen för den här typen av brott. Hon menar att straffen generellt är ”alldeles för låga”.

Kopplerihärvan — det gäller saken

  • En man i 60-årsåldern i Ångermanland åtalades för att ha sålt sin fru till minst 120 män under tre års tid.
  • Mannen åtalades för grovt koppleri, åtta våldtäkter, fyra våldtäktsförsök, misshandel, olaga hot och dopningsbrott.
  • Ett tjugotal misstänkta sexköpare åtalades och ytterligare utredningar pågick mot fler misstänkta kunder.
  • Kvinnan krävdes på 42 000 kronor i skatt för inkomster från sexförsäljningen, trots att hon uppgett att hon tvingats av maken.
  • Flera unga pojkar var familjehemsplacerade hos paret samtidigt som brotten pågick, och en 15-åring blev vittne till våldet.

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