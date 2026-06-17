Ministern kräver hårdare straff efter kopplerihärvan
Jämställdhetsminister Nina Larsson (L) säger att kopplerihärvan i Ångermanland, där en man sålt sin fru hundratals gånger, är vedervärdig.
– Det speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här, säger hon till P4 Västernorrland.
Mannen, som är i 60-årsåldern, dömdes till fyra år och fem månaders fängelse. Ministern öppnar för att skärpa straffen för den här typen av brott. Hon menar att straffen generellt är ”alldeles för låga”.
Kopplerihärvan — det gäller saken
- En man i 60-årsåldern i Ångermanland åtalades för att ha sålt sin fru till minst 120 män under tre års tid.
- Mannen åtalades för grovt koppleri, åtta våldtäkter, fyra våldtäktsförsök, misshandel, olaga hot och dopningsbrott.
- Ett tjugotal misstänkta sexköpare åtalades och ytterligare utredningar pågick mot fler misstänkta kunder.
- Kvinnan krävdes på 42 000 kronor i skatt för inkomster från sexförsäljningen, trots att hon uppgett att hon tvingats av maken.
- Flera unga pojkar var familjehemsplacerade hos paret samtidigt som brotten pågick, och en 15-åring blev vittne till våldet.
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