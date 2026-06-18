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(Husbilen där många sexköp ägde rum)
Kopplerihärvan i Ångermanland

Kvinnan som såldes sågar domen: ”Ett skämt och hån”

Av Anders Hovne
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Den kvinna som under flera år såldes till sexköpare av sin man i den stora kopplerihärvan i Ångermanland är skarpt kritisk till längden på mannens fängelsestraff, rapporterar P4 Västernorrland.

”Domen är ett stort skämt och ett hån. Sveriges rättssystem är ett skämt”, skriver hon till kanalen.

Hon skriver vidare att hon känner sig värdelös, sviken och utlämnad.

Mannen, en tidigare ledare inom Hells Angels, dömdes till fyra år och fem månaders fängelse för bland annat koppleri. Han ska också betala 200 000 kronor i skadestånd.

Åklagaren yrkade på tio års fängelse. Tidigare har även jämställdhetsminster Nina Larsson (L) sagt att straffet ”inte speglar brottets allvar”.

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