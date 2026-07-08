Kvinnors karriärlyft tappar fart – lönegapet ökar igen
Efter årtionden av framsteg tycks kvinnors position på jobbmarknaden försvagas. Andelen kvinnor i ledande befattningar i amerikanska börsbolag föll 2023 för första gången på nästan…
The Economist
Women’s progress at work appears to be stalling
After the “lean in” generation, are professional w…
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