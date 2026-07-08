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Ekonomi

Kvinnors karriärlyft tappar fart – lönegapet ökar igen

After consistently closing in recent years, the gender pay gap is also opening up again. (Shutterstock)

Efter årtionden av framsteg tycks kvinnors position på jobbmarknaden försvagas. Andelen kvinnor i ledande befattningar i amerikanska börsbolag föll 2023 för första gången på nästan…

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The Economist

Women’s progress at work appears to be stalling

After the “lean in” generation, are professional w…

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