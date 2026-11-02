Hackarna som angrep frysar i hela Europa visste vad de gjorde. Det säger kylteknikern Jonas Hagman, som väcktes mitt i natten av kundernas larm, till TV4 Nyheterna.

– De är garanterat kyltekniskt kunniga. För jag har svårt att tro att man kan googla fram hela den här proceduren som de har gjort.

Hagman lyckades inte komma åt systemen när han försökte logga in. På plats märkte han att anläggningarnas temperatur satts till 48 grader, och att de avfrostade gång på gång, vilket gjorde att varorna förstördes snabbare.

Hackarna hade också tystat larmen, tillägger han.