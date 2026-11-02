Cyberattackerna mot frysar i flera europeiska länder är ett ”avsiktligt försök att störa” EU:s livsmedelskedja och skada konsumenternas tilltro till den. Det säger EU:s mat- och jordbrukskommissionär Christophe Hansen enligt Reuters.

– Livsmedelssäkerheten är inte äventyrad [...] men matsvinnet och påverkan på verksamheter är högst verkliga, säger han.

Matbutiker i Sverige, Belgien, Estland, Finland och Luxemburg har drabbats av den misstänkta attacken natten mot måndag. Sex av svenska Coops 800 butiker har drabbats.

– Vi kan bekräfta att det är en cyberincident. Problemet har nu åtgärdats och kylarna och frysarna fungerar som vanligt, säger talespersonen Carlos Cancino till AFP.

De sex drabbade butikerna använde 4G-nätet snarare än 5G, vilket gjorde dem extra sårbara, enligt Cancino.