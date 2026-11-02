Cyberattacken mot frysarna tycks ha orsakats av ett säkerhetshål på ”Åsa Nisse-nivå”, skriver DN:s Linus Larsson.

Det är ännu en påminnelse om att varje internetuppkopplad pryl är ett potentiellt säkerhetsproblem som måste underhållas och uppdateras, annars hackas den förr eller senare. Man kan också helt enkelt strunta i att koppla upp allt mot nätet, fortsätter han.

”En uppkopplad frys har säkert sina fördelar, men en som inte är uppkopplad har den enorma tekniska fördelen att den inte kan saboteras av någon som gissar ett illa valt lösenord.”

SVT:s reporter Erik Karlsson, som granskat sårbarheter i styrsystemen, vill knappt ens kalla det cyberbrottslingarna gjorde för att hacka.

– När man exponerar sig på det här sättet, och är helt utan skydd mot internet, krävs ingen sofistikerad och svår metod.

Efter den liknande attacken i Frankrike förra månaden varnade cybersäkerhetsmyndigheten för att det kan ske i andra länder, säger Karlsson, som frågar sig vilka konsekvenser en större attack kan få på den svenska livsmedelsförsörjningen.