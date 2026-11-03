Vatten forsar in i Marion Ringborgs restaurang i Stockholm. Frysvaror slängs i en container utanför ICA Kvantum i Sjöbo. 2 november 2026.

Attacker mot kritisk infrastruktur blir sannolikt vanligare. Det säger Richard Horne, Storbritanniens chef för cybersäkerhet, efter hackerattackerna mot frysar i Sverige och flera andra länder.

– Under de närmaste månaderna står vi inför en reell risk för en aldrig tidigare skådad ökning av antalet it-incidenter, säger han enligt Bloomberg.

Enligt Horne blundar många företag för att de är beroende av sårbar teknologi ”som bara väntar på att utnyttjas”. Han pekar ut sjukhus och kraftstationer som möjliga mål för nya attacker, enligt The Independent.