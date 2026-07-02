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En afghansk flykting återvänder till Afghanistan med sitt barn den 3 november 2023 innan regeringens deadline för deportation av papperslösa utlänningar. (Ebrahim Noroozi / AP)
Svenska migrationspolitiken

Kyrkoledare: Utvisa inte förföljda till talibanerna

Av Kinga Sandén
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Sverige bör avbryta alla förhandlingar med Afghanistans talibanregim om utvisningar. Det skriver åtta kyrkliga ledare på SvD Debatt.

”Ska regimer som själva skapar förföljelse belönas ekonomiskt för att ta tillbaka dem som har försökt fly?”, skriver debattörerna.

De berättar att afghaner som sedan länge varit aktiva i deras församlingar har fått sin tro ifrågasatt av Migrationsverket, och varnar för att de och andra förföljda grupper som sökt asyl i Sverige riskerar tortyr eller död om de tvingas återvända.

Om debattörerna

Andreas Holmberg
biskop i Stockholms stift, Svenska kyrkan
Karin Wiborn
kyrkoledare för Equmeniakyrkan
Magnus Alphonce
direktor för Ljus i öster
Marcus Lind
generalsekreterare för Equmenia
Markus Sand
tillförordnad missionsdirektor för Evangeliska Frikyrkan
Robert Tuftström
biträdande samfundsledare för Frälsningsarmén
Susanne Rappmann
biskop i Göteborgs stift, Svenska kyrkan
Åsa Nyström
biskop i Luleå stift, Svenska kyrkan

Kyrkliga ledare: ”Avbryt samtalen med talibanerna”
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