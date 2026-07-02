Kyrkoledare: Utvisa inte förföljda till talibanerna

En afghansk flykting återvänder till Afghanistan med sitt barn den 3 november 2023 innan regeringens deadline för deportation av papperslösa utlänningar.

Sverige bör avbryta alla förhandlingar med Afghanistans talibanregim om utvisningar. Det skriver åtta kyrkliga ledare på SvD Debatt.

”Ska regimer som själva skapar förföljelse belönas ekonomiskt för att ta tillbaka dem som har försökt fly?”, skriver debattörerna.

De berättar att afghaner som sedan länge varit aktiva i deras församlingar har fått sin tro ifrågasatt av Migrationsverket, och varnar för att de och andra förföljda grupper som sökt asyl i Sverige riskerar tortyr eller död om de tvingas återvända.